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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 19:47 13.07.2018 - 19:47

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США опубликовало имена 12-и предполагаемых сотрудников российского ГРУ, ответственных за атаки на компьютеры Демпартии.

Это, согласно данным пресс-релиза, опубликованного на сайте американского ведомства, Виктор Борисович Нетыкшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачок, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин, а также Анатолий Сергеевич Ковалев.

По словам замглавы Минюста Рода Розенстайна, все они являются сотрудниками ГРУ.

"11 обвиняемым вменяется преступный сговор с целью взломать компьютеры, украсть документы и опубликовать эти документы, чтобы вмешаться в выборы. Одному из обвиняемых вменяется преступный сговор с целью внедриться в компьютеры организаций, связанных с администрированием выборов", - сказал Р.Розенстайн, его выступление транслировал Си-Эн-Эн.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, а также предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

В то же время, Р.Розенстайн отметил, что свидетельств тому, что действия 12-и предполагаемых сотрудников российских разведслужб повлияли на результат президентских выборов в США в 2016 году, нет.

"Нет утверждений (в обвинительном заключении - ИФ), что преступный сговор повлиял на подсчет голосов или повлиял на результаты выборов... В обвинительном заключении нет утверждений об этом (влиянии на выборы - ИФ), и это не в нашей зоне ответственности ", - сказал Р.Розенстайн.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

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