Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 4:05

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США и ФБР намерены назвать имя подданного Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Как отмечается в заявлении минюста, это может быть сделано под давлением со стороны родственников людей, погибших в ходе терактов, совершенных террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), когда пассажирские лайнеры, захваченные террористами, врезались в башни Всемирного торгового центра.

"ФБР признает стремление родственников жертв терактов понять, что же произошло с их близкими, и кто должен быть привлечен к ответственности", - говорится в заявлении министерства.

В то же время, в нем отмечается, что информация об этом человеке "не является констатацией факта", а относится лишь к "теории следствия".

Имя подозреваемого длительное время держалось в секрете, в СМИ звучали предположения, что он может являться членом королевской семьи.

В 2016 году президент США Барак Обама рассекретил часть доклада о расследовании теракта 11 сентября. В нем указывалось на причастность к связям с "Аль-Каидой" при подготовке теракта сотрудников разведки Саудовской Аравии Омара аль-Байуми и Османа Бассана, а также консульского работника Саудовской Аравии в США Фахада аль-Тумайри.

1гк бм

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