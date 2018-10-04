Минюст США начал расследование против Danske Bank, банку грозит огромный штраф - FT
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Копенгаген. 4 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Danske Bank может грозить огромный штраф по итогам расследования, возбужденного министерством юстиции США в связи с отмыванием денег, произошедшим в эстонском филиале банка, пишет Financial Times.
Как сообщил датский банк, он получил от Минюста запрос на информацию, однако сроки и результаты расследования пока неизвестны.
"Мы сотрудничаем с властями, расследующими нашу деятельность в рамках этого дела. Однако пока слишком рано спекулировать о том, к какому результату может прийти следствие", - сказал в интервью изданию временный руководитель банка Йеспер Нильсен.
Правительство Дании сообщило, что готово на все для того, чтобы избежать ликвидации Danske Bank. В этом году из-за коррупции и крупномасштабного обслуживания нерезидентов был ликвидирован латвийский банк ABLV.
По оценке аналитиков, скандал с отмыванием денег может вылиться в штраф Danske Bank на несколько миллиардов долларов США. Ряд экспертов называют сумму в $6,2-7,7 млрд.
Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.
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Интерфакс