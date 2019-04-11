Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 15:25

***Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы, если его признают виновным

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США сообщил в четверг, что обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг для сетей правительственных компьютеров в США.

"Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был арестован сегодня в Великобритании на основании договора об экстрадиции между США и Великобританией в связи с федеральными обвинениями в сговоре с целью проникнуть в сети...засекреченного компьютера правительства США", - говорится в заявлении Минюста.

"В обвинении утверждается, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг", - говорится в заявлении.

Дж.Ассанжу, в случае, если его признают виновным, грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.

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