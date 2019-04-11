Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 15:47

***Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы

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Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США сообщило в четверг, что обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг для сетей правительственных компьютеров в США.

"Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был арестован сегодня в Великобритании на основании договора об экстрадиции между США и Великобританией в связи с федеральными обвинениями в сговоре с целью проникнуть в сети...засекреченного компьютера правительства США", - говорится в заявлении Минюста.

"В обвинении утверждается, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг", - говорится в заявлении.

Указывается, что Дж.Ассанж вступил в сговор, чтобы "содействовать Мэннинг во взломе пароля, установленного на компьютерах Пентагона, связанных c системой SIPRNet - американской системой компьютерных сетей, используемых для засекреченных документов и общения".

Дж.Ассанжу, в случае, если его признают виновным в США, грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.

"Если он будет признан виновным, то ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения", - говорится в заявлении ведомства.

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона. Несколькими часами позднее в Вестминстерском магистратском суде Лондона началось заседание по делу Дж.Ассанжа, на котором присутствует он сам.

После ареста Дж.Ассанжа полиция сообщила, что он был арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за его неявку в суд. В лондонской полиции позднее сообщили, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанжа был арестован, в том числе, из-за запроса США об его экстрадиции.

Дж.Ассанж - австралийский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет.

Президент Эквадора Ленин Морено в конце июля 2018 года заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков тогда не назвал.

В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявлял, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент Эквадора уже принял решение о лишении его убежища, но пока не распорядился об этом.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок, затем был помилован. Б.Мэннинг сменил пол и имя: теперь этого человека зовут Челси.

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