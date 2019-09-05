Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 21:43

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Гражданин России и гражданин Италии обвиняются США в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании", - написано в заявлении.

Согласно документу, объявления в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены еще 21 августа, однако Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

"Сговор и попытка кражи коммерческой тайны карается до 10 лет тюрьмы", - отмечается в пресс-релизе.

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