Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 22:12

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Гражданин России и гражданин Италии обвиняются США в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании", - написано в заявлении.

Согласно документу, обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены еще 21 августа, однако Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

"Сговор и попытка кражи коммерческой тайны карается до 10 лет тюрьмы", - отмечается в пресс-релизе.

В документе говорится, что, "Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель", которая в сентябре 2018 года была занесена в санкционный список министерства торговли США за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США".

"Как утверждается, между 2013 и 2018 гг. Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и нынешних сотрудников итальянского дочернего предприятия GE Aviation для проведения для Бьянки и Коршунова консультационных работ, связанных с редукторами для реактивных двигателей. В заявлениях этих сотрудников обычно говорилось о том, что "держателем патента и интеллектуальной собственности, полученных в результате проведенных работ, является министерство промышленности и торговли РФ. В ходе консультаций для составления технического доклада сотрудники, как утверждается, использовали коммерческие тайны, которыми обладает GE Aviation", - отмечается в пресс-релизе министерства юстиции США.

Как стало известно ранее в четверг, сотрудник ОДК по фамилии Коршунов задержан в Италии по запросу США.

Согласно сайту ОДК, Александр Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации. Окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР. Работал в МИД РФ.

В четверг в МИД России сообщили, что Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии Александру Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.

Президент РФ Владимир Путин в четверг назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.

На Восточном экономическом форуме модератор сессии журналист Сергей Брилев сообщил, что в российско-американских отношениях накопилось много негатива, напомнив о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах. "Я видел: Коршунов (задержан) в Неаполе, чуть ли не "Объединенная двигателестроительная корпорация", - сказал ведущий.

"Это очень плохая практика. Они (подобные ситуации - ИФ) осложняют наши двусторонние отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии", - подчеркнул Путин.

"Теперь в отношении конкретного лица - человека, который занимается двигателестроением, работает в двигателестроительной корпорации с намеками на то, что он занимался кражей каких-то там секретов", - заявил Путин.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

1аю 1ар аг

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