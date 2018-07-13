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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:57 13.07.2018 - 11:57

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Минюст США подал апелляцию на судебное решение, позволившее корпорации AT&T закрыть сделку по покупке медиа-компании Time Warner в прошлом месяце.

Таким образом, сделка объемом $80 млрд стала объектом нового раунда судебных разбирательств, пишет газета Financial Times.

AT&T объявила о покупке Time Warner в 2016 году, и в ноябре 2017 года Минюст США обратился в суд, попытавшись заблокировать сделку, которая, по мнению регулятора, создаст слишком крупного игрока на медиарынке.

Однако в июне текущего года федеральный окружной суд отверг иск американского Минюста, не найдя доказательств того, что сделка ограничит конкуренцию среди провайдеров платного ТВ. В течение нескольких дней после этого AT&T и Time Warner закрыли сделку.

Тогда Минюст дал понять, что не возражает против завершения сделки, однако оставляет за собой право подать апелляцию в будущем.

AT&T согласилась пока сохранить в качестве отдельного бизнеса кабельные операции Time Warner, не объединяя их со своими активами в сфере коммуникаций, на случай, если правительство решит обжаловать решение суда.

Апелляция Минюста будет рассматриваться апелляционным судом округа Колумбия, где сразу три судьи будут оценивать, насколько обоснованным было решение суда предыдущей инстанции. Рассмотрение этого дела, вероятно, растянется на много месяцев, что оставляет AT&T в подвешенном состоянии, отмечают эксперты.

В результате покупки Time Warner AT&T становится владельцем легендарной киностудии Warner Bros., а также каналов кабельного телевидения CNN и HBO. В то же время долг AT&T после покупки Time Warner превысил $180 млрд.

Time Warner - один из мировых лидеров индустрии развлечений, владелец телеканалов TNT, TBS, CNN и одноименной киностудии. HBO выпускает сериалы "Игра престолов" и "Мир Дикого запада".

AT&T ведет свою историю от созданной в 70-х годах 19-го века изобретателем телефона Александром Беллом компании Bell Telephone.

Президент Дональд Трамп обещал заблокировать слияние двух корпораций во время своей предвыборной кампании в 2016 г.

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