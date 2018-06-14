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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 19:41 14.06.2018 - 19:41

*** Генпрокурор США считает, что увольнение Коми с поста директора ФБР было правильным шагом

(расширенная версия сообщения от 18:42, добавлены подробности)

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-директор ФБР Джеймс Коми допустил дисциплинарные проступки в рамках расследования нарушений Хиллари Клинтон правил служебной переписки, говорится в докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица, распространенном в четверг.

"Мы пришли к выводу, что связанные с явным и серьезным нарушением норм ФБР решения Дж.Коми негативно повлияли на репутацию ФБР и его отделов, которые стоят на защите справедливости", - говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство "Блумберг".

В рамках расследования Минюста США были изучены действия высокопоставленных сотрудников ФБР до президентских выборов 2016 года, в частности - вопросы, касающиеся проведения расследования скандала об использовании Х.Клинтон личной почты. Помимо этого, целью расследования стал анализ решений, принятых Дж.Коми и предыдущим генпрокурором США Лореттой Линч, отмечает "Блумберг". О каких именно дисциплинарных нарушениях идет речь, не уточняется.

Между тем, генпрокурор США Джефф Сешнс подтвердил, что, по его мнению, увольнение Дж.Коми было верным решением.

"Это (увольнение Дж.Коми - ИФ) было правильным шагом. Мы сочли, что Дж.Коми серьезно нарушил дисциплину в ФБР", - сказал Дж.Сешнс в эфире американского телевидения.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), полный текст доклада будет распространен позднее в четверг. Информация, содержащаяся в документе, как ожидается, повлияет на позицию Дональда Трампа, который и ранее критиковал Дж.Коми и заместителя главы ФБР Эндю Маккейба.

"Очевидно, что Д.Трамп использует этот доклад для того, чтобы обосновать увольнение Дж.Коми в прошлом году", - полагает агентство.

При этом АП отмечает, что как демократы, так и республиканцы рассматривают автора доклада, М.Горовица, в качестве аполитичной и беспристрастной фигуры. В 2012 году М.Горовиц составил еще один доклад, касавшийся провалившейся операции Fast and Furious при Бараке Обаме, которая была направлена на слежку за картелями в Мексике.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Х.Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В мае 2017 года Д.Трамп уволил Дж.Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Дж.Коми занимался расследованием нарушений Х.Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США могло привести к поражению на выборах. Также Дж.Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Д.Трампа с Москвой.

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