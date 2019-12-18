Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 0:21

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции в Детройте обнародовал детали инициативы, известной как операция "неумолимое преследование", сообщает Associated Press.

"Борьба с насильственными преступлениями является одним из приоритетов этой администрации. (...) Федеральное правительство не может решить эту проблему в одиночку. Это зависит от сотрудничества с партнерами в штатах и местными партнерами", - заявил Барр.

Он отметил, что в рамках операции Минюст активизирует федеральные правоохранительные ресурсы в семи городах-Детройте, Альбукерке, Нью- Мексико, Балтиморе, Кливленде, Канзас-Сити, Мемфисе, Теннесси и Милуоки, где уровень насильственных преступлений превышает средний уровень по стране.

По его словам, ведомство увеличит число федеральных сотрудников правоохранительных органов в каждом из городов. Кроме того, будет выделено до $71 млн в виде федеральных субсидий.

Федеральные правоохранительные органы будут сотрудничать с местными следователями и следователями штатов, чтобы бороться с преступниками, членами наркокартелей и торговцами оружием, используя федеральные ресурсы и разведданные.

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