Минюст США объявил о предъявлении обвинений семи сотрудникам ГРУ в связи с кибератаками
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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Минюст США предъявил обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил в четверг помощник генерального прокурора США Джон Демерс.
"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их созников", - заявил Дж.Демерс на брифинге.
Фамилии обвиняемых в Минюсте пока не сообщили.
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Интерфакс