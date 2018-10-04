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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Минюст США предъявил обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил в четверг помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их созников", - заявил Дж.Демерс на брифинге.

Фамилии обвиняемых в Минюсте пока не сообщили.

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Интерфакс