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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:59 04.10.2018 - 15:59

*** Согласно версии США, часть данных сотрудники ГРУ публиковали от имени хакерской группы Fancy Bear

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Минюст США предъявил обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил в четверг помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил Дж.Демерс на брифинге.

Фамилии обвиняемых в Минюсте пока не сообщили.

Он заявил, что незадолго до его выступления Нидерланды и Великобритания объявили о недавней операции, проведенной против нескольких "российских агентов, проводивших тайную миссию в Гааге". Операция позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ, отметил Дж.Демерс.

"Наше сегодняшнее обвинение включает в себя некоторых из тех российских агентов, которых поймали в Гааге, а также их коллег в Москве", добавил Дж.Демерс.

В Минюсте подчеркнули, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bear.

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