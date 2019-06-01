Этот контент был опубликован 1 июня 2019 г. 8:55

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США отказалось предавать гласности записи бесед, состоявшихся в 2016 году между бывшим советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и занимавшим тогда пост посла России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, такое решение принято, несмотря на распоряжение судьи.

Как отмечает газета, в Минюсте заявили, что эти записи не использовались для установления вины Флинна или рекомендаций для вынесения ему приговора.

Кроме того, Минюст отказался оглашать те части доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому "российскому делу", которые касаются Флинна. Этой меры также добивался судья.

Против Флинна были выдвинуты обвинения в том, что лгал ФБР о своих контактах с Кисляком. Сейчас он ожидает вынесения приговора, напоминает газета.

1ар ав

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