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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 21:28 16.07.2018 - 21:28

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Минюст США в понедельник выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации, говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, М.Бутина с 2015 года и, возможно, ранее в округе Колумбия и в других местах занималась конспиративной деятельностью в пользу правительств других государств, в первую очередь Российской Федерации.

Также отмечается, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона.

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