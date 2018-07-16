Минюст США предъявил обвинения гражданке России в заговоре, она помещена под стражу
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Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Минюст США в понедельник выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации, говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.
Обвиняемая помещена под стражу.
По версии следствия, М.Бутина с 2015 года и, возможно, ранее в округе Колумбия и в других местах занималась конспиративной деятельностью в пользу правительств других государств, в первую очередь Российской Федерации.
Согласно решению суда, М.Бутина использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику.
В документе отмечается, что она "работала в США в качестве агента на другое государство, в частности на Российскую Федерацию, без уведомления генпрокурора; работала в США в качестве агента чиновника иностранного государства, в частности Российской Федерации... использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, и пыталась действовать в интересах Российской Федерации".
Мария Бутина родилась в 1988 году в Алтайском крае, она предприниматель, публицист, занимает пост председателя правления общественной организации "Право на оружие".
1бф аю ан
Интерфакс