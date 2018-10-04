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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:40 04.10.2018 - 15:40

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Минюст США планирует предъявить обвинения семерым сотрудникам российских спецслужб, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

Ожидается, что это будет сделано позже в четверг.

"Источники: министерство юстиции предъявит обвинения семи сотрудникам российского ГРУ. Подразделение минюста по национальной безопасности проведет пресс-конференцию в 9:30 (16:30 мск)", - написала в Twitter журналист канала "Фокс ньюс", на которую ссылается агентство.

Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что позже в четверг Минюст США озвучит обвинения в отношении ряда сотрудников российских спецслужб. Министр объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров спецслужбы назвали данные ОЗХО по расследованию отравления в Солсбери.

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