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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 8:39 21.05.2018 - 08:39

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США организует проверку, чтобы выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования ФБР о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает в понедельник канал "Фокс ньюс".

"Министерство попросило генерального инспектора расширить текущую оценку процесса выдачи разрешений в рамках FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки") и определить, имели ли место какие-либо нарушения или политическая мотивация в том, как ФБР проводило свое контрразведывательное расследование в отношении личностей, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые вмешивались в президентские выборы 2016 года", - заявила представитель Минюста США Сара Исгер.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции проверить, вмешивалось ли ФБР или Минюст при администрации Барака Обамы в его президентскую кампанию с политическими целями.

"Настоящим я требую, и сделаю это официально завтра, чтобы министерство юстиции проверило, вмешивались или держали ли под наблюдением ФБР или Минюст кампанию Трампа в политических целях, и выдвигались ли подобные требования или запросы со стороны в администрации Обамы", - написал президент США в "Твиттере" накануне.

В настоящее время ФБР проводит расследование насчет того, имело ли место так называемое российское вмешательство в американские выборы президента 2016 года.

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