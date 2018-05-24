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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 17:38 24.05.2018 - 17:38

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США начало уголовное расследование с целью выяснения того, манипулируют ли трейдеры курсом биткойнов и других криптовалют, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Цена биткойна упала ниже психологически важной отметки $8000 после публикации этой новости, отмечает MarketWatch.

По данным источников, расследование сосредоточено на использовании противозаконных практик, которые могут оказывать влияние на котировки. В их число входит, например, наводнение рынка фейковыми заявками для того, чтобы подтолкнуть других трейдеров к покупке или продаже криптовалюты.

Минюст сотрудничает в этом деле с Комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), которая является финансовым регулятором рынка деривативов на биткойн.

Представители обоих ведомств отказались от комментариев.

Соответствующий "уровень надзора пока не пришел на рынок биткойнов", полагает партнер Buckley Sandler Том Споркин, который ранее работал в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В этом отличие криптовалютного рынка, поскольку "SEC бдительно относится к рынку акций США, где существует прецедентное право против манипулирования рынком", цитирует слова эксперта MarketWatch.

Курс биткойна опустился в ходе торгов в четверг на 0,9% - до $7510,73, по данным CoinDesk. Цена Ether снизилась на 0,7%, Bitcoin Cash - на 1,2%.

Июньские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 1,9% - до $7500. Цена майских фьючерсов на CME снизилась на 1,4% - до $7485.

Служба финансово-экономической информации

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