Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 2:15

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США требует идентифицировать данные о старшем чиновнике администрации Трампа, который готовит книгу, разоблачающую президента США, сообщает New York Times.

По данным издания, помощник генерального прокурора США Джозеф Хант попросил издателя книги и агентов автора доказать, что чиновник никогда не подписывал соглашение о неразглашении и не имел доступа к секретной информации.

Если такие данные предоставлены не будут, то Хант попросил передать информацию о том, где автор работал в правительстве и когда.

"Если автор на самом деле является действующим или бывшим "старшим должностным лицом" в администрации Трампа, публикация книги может нарушить юридические обязательства этого должностного лица по одному или нескольким соглашениям о неразглашении", - написал Хант Кэрол Росс из издательства Hachette, которое публикует книгу Anonymous, а также агентам писателя Мэтту Латимеру и Киту Урбану.

Отмечается, что чиновник Минюста заявляет, что его обращение - часть обычной процедуры, проводимой, когда сотрудники исполнительной власти планируют написать о своей государственной службе.

Тем не менее, по словам агентов компании Javelin, которые представляли интересы других чиновников администрации, писавших книги, подобное письмо приходит от Минюста впервые.

"Наш автор знает, что президент намерен разоблачить осведомителей, которые могут быть в его среде", - говорится в заявлении фирмы агентов Javelin.

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!