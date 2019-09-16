Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:24

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани выразил сожаление, что территории, контролируемые террористами в сирийском Идлибе, увеличились, однако заявил о необходимости в ходе борьбы с боевиками учитывать интересы мирного населения.

"Борьба с терроризмом, особенно с группировками ИГИЛ (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), должна продолжаться до полного уничтожения, но, конечно, здоровье и безопасность граждан, гражданских лиц не должны подвергаться опасности", - сказал Рухани в ходе трехсторонних переговоров лидеров "Астанинской тройки".

"В то же время нельзя позволять террористам использовать их (гражданских лиц) в качестве живого щита", - подчеркнул президент Ирана.

Рухани выразил сожаление, что территории, контролируемые террористами в Идлибе, в последнее время увеличились.

"Выполнение соглашения (по Идлибу) пошло не так, как планировалось. К сожалению, прошло не так много времени с момента его подписания, а контролируемые террористами районы не только не сократились, но и невероятно увеличились", - сказал Рухани.

Президент Ирана подчеркнул, что "террористам не должна быть предоставлена возможность злоупотреблять полевыми условиями".

Рухани подчеркнул также, что все кризисы в регионе, включая сирийский, должны разрешаться только мирным путем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах заявил, что "Астанинская тройка" в понедельник обсудит ситуацию в Идлибе, чтобы выработать шаги по ее урегулированию.

1пп ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!