Этот контент был опубликован 18 января 2020 г. 10:14

Дубай. 18 января. ИНТЕРФАКС - Афганские талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) рассчитывают на заключение мирного соглашении с США до конца января, сообщил пакистанской газете The Dawn представитель талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.

"Переговоры продолжаются, но проект соглашения уже есть. В том, что касается условий соглашения, обсуждать уже нечего, осталось лишь назначить дату подписания мирного соглашения, но это дело нескольких дней", - сказал он.

"Мы настроены оптимистично. Может быть, нам удастся подписать соглашение, самое позднее, к концу этого месяца", - добавил Шахин.

Представитель талибов отметил, что в дни, предшествующие подписанию соглашения с США, представители движения согласились снизить военную активность. Цель этого шага, по его словам, состоит в том, чтобы создать безопасную обстановку для вывода иностранных войск из Афганистана.

Шахин напомнил, что в рамках переговоров состоялись три встречи, четвертая, возможно, пойдет в субботу.

Между тем, в канцелярии президента Афганистана сообщили, что не осведомлены о каком-либо соглашении между афганскими талибами и Вашингтоном, отметив, что перед тем, как соглашение будет подписано и вступит в силу, должны быть предприняты шаги по выстраиванию доверия.

1ар бп

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