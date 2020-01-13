Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 11:11

Дамаск. 13 января. ИНТЕРФАКС - Начали работать три новых пункта пропуска для выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"С 13 часов по московскому времени (12 часов по местному времени) 13 января 2020 года начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации. Пункт пропуска Абу-эд-Духур расположен в провинции Идлиб, пункт пропуска Эль-Хадер - в провинции Алеппо, пункт пропуска Хабит - в провинции Хама", - заявили в Центре по примирению.

Там отметили, что на пунктах пропуска оборудованы места оказания медпомощи, выдачи питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, а также выделен транспорт для доставки граждан в безопасные районы.

"Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили обращения сирийских граждан из Идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобождённых от боевиков территориях", - отметили военные.

В Центре по примирению напомнили, что в соответствии с достигнутыми с турецкой стороной договоренностями сирийскими правительственными силами с 14:00 9 января 2020 года введен режим прекращения огня.

1ек 1то бп

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