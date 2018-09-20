Мирный договор будет подписан после полной денуклеаризации Корейского полуострова - президент Южной Кореи
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Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что договор о мире между двумя корейскими государствами будет подписан после полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Южнокорейский лидер добавил, что у него и у лидера КНДР Ким Чен Ына общее мнение по вопросу о декларации об окончании войны на Корейском полуострове.
Кроме того, Мун Чжэ Ин заявил, что новое военное соглашение "навечно избавит (Корейский полуостров - ИФ) от угрозы войны".
По его словам, в ходе переговоров с лидером КНДР было достигнуто соглашение о проведении в ближайшем времени межпарламентских переговоров двух корейских государств.
"В скором времени будут проведены переговоры на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей для реализации соглашений межкорейского саммита", - сказал Мун Чжэ Ин.
1кю ар вш
Интерфакс