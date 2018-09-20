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Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что договор между двумя корейскими государствами будет подписан после полной денуклеаризации полуострова.

При этом, по словам южнокорейского президента, у него и у лидера КНДР общее мнение по вопросу о декларации об окончании войны на Корейском полуострове.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1кю ар

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Интерфакс