Мирный договор между двумя Кореями будет заключен после полной денуклеаризации Корейского полуострова - южнокорейский президент
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Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что договор между двумя корейскими государствами будет подписан после полной денуклеаризации полуострова.
При этом, по словам южнокорейского президента, у него и у лидера КНДР общее мнение по вопросу о декларации об окончании войны на Корейском полуострове.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1кю ар
Интерфакс