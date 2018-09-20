Мирный договор между двумя Кореями будет заключен после полной денуклеаризации Корейского полуострова - южнокорейский президент

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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 12:41 20.09.2018 - 12:41

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что договор между двумя корейскими государствами будет подписан после полной денуклеаризации полуострова. При этом, по словам южнокорейского президента, у него и у лидера КНДР общее мнение по вопросу о декларации об окончании войны на Корейском полуострове. (ПОСЛЕДУЕТ) 1кю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс