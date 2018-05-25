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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 17:47 25.05.2018 - 17:47

Амстердам/Санкт-Петербург. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Мировая торговля сократилась в марте 2018 года второй месяц подряд, снижение составило 1,2% после февральских 0,7%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Нидерландского бюро анализа экономической политики (CPB).

Помесячные показатели могут быть волатильными, но снижение в течение двух месяцев подряд наблюдается впервые за четыре года.

Данные за скользящие три месяца также содержали признаки ослабления: рост в I квартале замедлился до 4,6% в годовом выражении по сравнению с 5,4% в предыдущие три месяца.

Главной причиной является усиление протекционизма по всему миру. Именно в марте президент США Дональд Трамп объявил о заградительных пошлинах на импорт стали и алюминия в США.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в пятницу охарактеризовала проблемы торговли как один из самых серьезных сдерживающих факторов мировой экономики.

"Решимость некоторых фактически пошатнуть систему, которая фактически является основополагающей в торговых отношениях, является самой темной тучей" на горизонте мировой экономики, заявила она в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

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