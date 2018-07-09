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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:43 09.07.2018 - 16:43

Рим. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Мировое производство рыбы (за счет рыболовства и аквакультуры) к 2030 году вырастет до 201 млн тонн с 171 млн тонн в 2016 году. Такой прогноз содержится в последнем выпуске доклада ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры".

Согласно докладу, в 2016 году в дикой природе было добыто 90,9 млн тонн рыбы, что на 2 млн тонн меньше, чем годом ранее. Выращивание рыбы (аквакультура) достигло 80 млн тонн и обеспечило 53% потребления. "Несмотря на то, что рост аквакультуры замедлился - в период с 2010 по 2016 год он составлял 5,8% в год по сравнению с 10% в 1980-х и 1990-х годах, он будет по-прежнему расширяться в ближайшие десятилетия, особенно в Африке", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы доклада, около 60% основных видов промысловых рыб в настоящее время вылавливают на биологически устойчивых уровнях, 33,1% - на биологически неустойчивых. Эта ситуация характеризуется в докладе как тревожная. 40 лет назад 90% промысловых рыбных хозяйств, по которым ФАО отслеживает ситуацию, ловили рыбу на биологически устойчивых уровнях и лишь 10% - на неустойчивых.

В докладе ФАО говорится, что мир отклонился от подхода устойчивого рыболовства, что привело к сокращению запасов: слишком много судов, преследующих слишком мало рыбы. Для противодействия этому предлагается наладить эффективные партнерские отношения, особенно в области координации политики, мобилизации финансовых и людских ресурсов и внедрении передовых технологий.

В докладе также названы другие вызовы, с которыми сталкивается отрасль. Это, в частности, изменение климата. "Вероятно, уловы будут снижаться во многих зависимых от рыболовства тропических регионах и поднимутся в умеренных районах севера", - отмечается в документе.

Согласно докладу, в мире насчитывается 4,6 млн рыболовных судов, 75% (3,3 млн судов) мирового флота приходится на Азию. Крупнейший в мире производитель и экспортер рыбы - Китай. Самый большой в мире потребительский рынок рыбы и рыбной продукции - Евросоюз, на втором месте - США, на третьем - Япония.

Наиболее неустойчивое рыболовство характерно для Средиземного и Черного морей, где изъято 62% запасов, юго-восточной части Тихого океана (61,5%), юго-западной Атлантики (58,8%). Наиболее устойчивое рыболовство - в восточно-центральной, западно-центральной, северо-западной и юго-западной части Тихого океана.

Служба финансово-экономической информации

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