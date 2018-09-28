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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:13 28.09.2018 - 20:13

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия предостерегает от односторонних подходов и попыток монополизации процесса ближневосточного урегулирования, выступает за двугосударственное решение конфликта, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы предостеречь от односторонних подходов и попыток монополизации процесса урегулирования", - сказал он, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр подчеркнул, что в настоящее время особенно требуется консолидация усилий мирового сообщества в интересах возобновления переговоров на основе резолюции ООН и Арабской мирной инициативы.

"Продолжим всемерно этому способствовать, в том числе в формате ближневосточного "квартета" и в сотрудничестве с ЛАГ и ОИС. Взаимоприемлемые договоренности должны обеспечить мирное и безопасное сосуществование двух государств - Израиля и Палестины", - сказал С.Лавров.

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