Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:42

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Рост добычи нефти в США продолжается, несмотря на снижение числа буровых установок, отмечает глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин.

"При устойчивых долгосрочных перспективах спроса сегодня на мировой баланс спроса и предложения воздействует ряд факторов, важнейшим из которых является "вторая сланцевая революция" в США", - заявил он на XII Евразийском экономическом форуме.

Несмотря на то, что с начала года количество действующих буровых установок в Соединённых Штатах сократилось на 20%, американская сланцевая добыча демонстрирует устойчивый рост благодаря слаженным действиям добывающих, инфраструктурных, сервисных компаний и научно-технических организаций, отметил он. Последние 5 лет показатели начального дебита скважин и накопленной добычи на скважину растут. В Пермском сланцевом бассейне - крупнейшем в Америке - начальный дебит более чем удвоился. Коммерческая скорость бурения также увеличилась, что привело к росту количества пробуренных скважин на одну установку на треть, добавил Сечин.

"Только с начала 2017 года добыча нефти и конденсата в США увеличилась более чем на 40%. Штат Техас, где расположен Пермский и другие сланцевые бассейны, уже опережает по добыче нефти Иран, Венесуэлу и Ливию вместе взятые", - подчеркнул он.

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