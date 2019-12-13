Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 12:03

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры и политики многих государств, включая ФРГ, США, Израиль, Италию, Францию, Люксембург, Болгарию поздравили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах в Великобритании.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джонсона с "чистой победой".

"Многие из тех, кто голосовал за то, чтобы Британия осталась в составе ЕС, голосовали за Джонсона, потому что они сыты по горло. Им нужна ясность", - сказал премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в Twitter, что победа Консервативной партии Британии "великий день" для британского народа и для отношений между Великобританией и Израилем.

"Поздравляю, мой друг Борис Джонсон, с вашей исторической победой. Это великий день для народа Великобритании и для дружбы между нами", - написал Нетаньяху.

Джонсона также поздравили глава МИД Израиля Исраэль Кац и оппозиционная израильская партия "Кахоль-лаван".

Премьер Ирландии Лео Варадкар заявил после победы Джонсона, что он "спокоен за свою страну и спокоен за Великобританию".

Бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини написал в Twitter: "Вперед, Борис, вперед!". Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Джонсона с "полной победой".

Кроме того, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов написал в Twitter: "Я верю, что мы продолжим хорошо работать вместе и сохраним высокий уровень сотрудничества между Болгарией и Великобританией".

Также в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Брюссель готов обсуждать будущее с Великобританией. "Мы ожидаем проведение голосования в британском парламенте по соглашению о выходе в скорейшие сроки", - сказал Мишель.

Ранее Джонсона также поздравил президент США Дональд Трамп. Он выразил уверенность в заключении выгодного торгового соглашения с Лондоном после Brexit.

В то же время некоторые ведущие европейские политики-левоцентристы выразили сожаление в связи с поражением лейбористской партии на выборах, отмечает агентство Associated Press. Так, премьер Швеции Стефан Левен на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что для него, как для социал-демократа, "это печально, но ситуация такая, какая есть".

Министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот, член Социал-демократической партии ФРГ, в записи в Twitter, адресованной "британским друзьям" написал, что социал-демократы "никогда не должны быть нейтральными в касающихся Европы вопросах". "Прогрессивные есть и остаются интернационалистами и страстными европейцами. Если вы этого не поймете, вы пойдете ко дну".

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