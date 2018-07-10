Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 15:42 10.07.2018 - 15:42

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры ряда иностранных государств во вторник приветствовали сообщения о том, что спасателям удалось успешно эвакуировать из затопленной пещеры в Таиланде 12 подростков из юниорской футбольной команды и их тренера.

Так, одной из первых отреагировала британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Очень рада видеть успешное спасение всех, кто оказался заблокирован в пещере в Таиланде. Мир наблюдал и будет приветствовать храбрость всех, кого коснулась эта ситуация", - написала премьер в Twitter.

Президент США Дональд Трамп также поздравил всех с успешной операцией по спасению.

"От лица США поздравления Thai Navy SEAL (военно-морской флот Таиланда - ИФ) и всем остальным с успешной операцией по спасению 12 мальчиков и их тренера из коварной пещеры в Таиланде", - написал американский лидер в своем аккаунте.

В Берлине также с радостью восприняли новости о спасении членов юниорской футбольной команды и их тренера.

"Можно многим восхищаться: стойкость храбрых ребят и их тренера, и решительность спасателей", - сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В стороне не остался генеральный директор Tesla Илон Маск, который отметил "храбрость, стойкость и силу воли" подростков и спасательной команды.

Кроме того, подростков из юниорской футбольной сборной пригласил футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на свой домашний стадион Олд Траффорд в Англии.

"Манчестер Юнайтед с огромным облегчением узнал, что 12 футболистов и их тренер, которые были заблокированы в пещере, сейчас спасены", - говорится в Twitter футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что спасатели успешно эвакуировали всю группу из 12 мальчиков из юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.

В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных дайверов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.

1вл эф

Neuer Inhalt Horizontal Line