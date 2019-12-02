Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 17:05

Фрамингем. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Мировые поставки персональных компьютеров, включая настольные версии и планшеты, будут сокращаться в среднем на 2,6% в год в период 2019-2023 гг, согласно обновленному прогнозу исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Хотя в текущем году мировой рынок ПК увеличится на 0,5% в годовом выражении и достигнет 407,7 млн единиц, в последующие годы рост сменится сокращением, и к 2023 году поставки уменьшатся до 366,7 млн единиц.

При этом произойдет перераспределение долей рынка между сегментами. Доля планшетов сократится с 26,3% в 2019 году до 18,3% в 2023 году. Доля настольных ПК и рабочих станций уменьшится с 23% до 20,9%, доля ноутбуков и мобильных рабочих станций сократится с 18,4% до 13,7%. В то же время доля ультратонких ноутбуков вырастет с 20% до 27,3%, а доля устройств "два в одном" увеличится с 12,4% до 19,7%.

Сегмент "два в одном" (трансформируемые компьютеры или мультипады) продемонстрирует совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) в 9,4% в рассматриваемый период, а ультратонкие ноутбуки - 5,3%.

Поставки ПК (млн штук):

2019г доля на рынке в 2019г 2023г доля рынка в 2023г 2019-2023 CAGR* 2-в-1 50,5 12,4% 72,4 19,7% 9,4% настольные 93,8 23,0% 76,5 20,9% -5,0% ноутбуки 74,9 18,4% 50,3 13,7% -9,5% планшеты 107,0 26,3% 67,3 18,3% -11,0% ультратонкие 81,4 20,0% 100,3 27,3% 5,3% Всего 407,7 100% 366,7 100% -2,6%

2019г доля на 2023г доля рынка в 2019-2023 CAGR*

рынке в 2023г

2019г

2-в-1 50,5 12,4% 72,4 19,7% 9,4%

настольные 93,8 23,0% 76,5 20,9% -5,0%

ноутбуки 74,9 18,4% 50,3 13,7% -9,5%

планшеты 107,0 26,3% 67,3 18,3% -11,0%

ультратонк 81,4 20,0% 100,3 27,3% 5,3%

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Всего 407,7 100% 366,7 100% -2,6%

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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