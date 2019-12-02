Фрамингем. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Мировые поставки персональных компьютеров, включая настольные версии и планшеты, будут сокращаться в среднем на 2,6% в год в период 2019-2023 гг, согласно обновленному прогнозу исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
Хотя в текущем году мировой рынок ПК увеличится на 0,5% в годовом выражении и достигнет 407,7 млн единиц, в последующие годы рост сменится сокращением, и к 2023 году поставки уменьшатся до 366,7 млн единиц.
При этом произойдет перераспределение долей рынка между сегментами. Доля планшетов сократится с 26,3% в 2019 году до 18,3% в 2023 году. Доля настольных ПК и рабочих станций уменьшится с 23% до 20,9%, доля ноутбуков и мобильных рабочих станций сократится с 18,4% до 13,7%. В то же время доля ультратонких ноутбуков вырастет с 20% до 27,3%, а доля устройств "два в одном" увеличится с 12,4% до 19,7%.
Сегмент "два в одном" (трансформируемые компьютеры или мультипады) продемонстрирует совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) в 9,4% в рассматриваемый период, а ультратонкие ноутбуки - 5,3%.
Поставки ПК (млн штук):
|2019г
|доля на рынке в 2019г
|2023г
|доля рынка в 2023г
|2019-2023 CAGR*
|2-в-1
|50,5
|12,4%
|72,4
|19,7%
|9,4%
|настольные
|93,8
|23,0%
|76,5
|20,9%
|-5,0%
|ноутбуки
|74,9
|18,4%
|50,3
|13,7%
|-9,5%
|планшеты
|107,0
|26,3%
|67,3
|18,3%
|-11,0%
|ультратонкие
|81,4
|20,0%
|100,3
|27,3%
|5,3%
|Всего
|407,7
|100%
|366,7
|100%
|-2,6%
2019г доля на 2023г доля рынка в 2019-2023 CAGR*
рынке в 2023г
2019г
2-в-1 50,5 12,4% 72,4 19,7% 9,4%
настольные 93,8 23,0% 76,5 20,9% -5,0%
ноутбуки 74,9 18,4% 50,3 13,7% -9,5%
планшеты 107,0 26,3% 67,3 18,3% -11,0%
ультратонк 81,4 20,0% 100,3 27,3% 5,3%
ие
Всего 407,7 100% 366,7 100% -2,6%
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