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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 16:30 05.06.2018 - 16:30

Стэмфорд. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в I квартале 2018 года выросли на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составили 383,5 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner.

Между тем продажи мобильных телефонов в целом (84% из них смартфоны) в прошлом квартале не изменились в годовом выражении и составили 455 млн единиц.

"Спрос на дорогие модели смартфонов остается невысоким, поскольку новые модели оказываются немногим лучше предыдущих, - говорит директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. - Между тем спрос на смартфоны ценой менее $100 и менее $150 усилился благодаря повышению качества новых моделей".

Безоговорочный лидер рынка смартфонов, южнокорейская Samsung, продолжает испытывать давление из-за конкуренции со стороны китайских производителей. Компания хоть и незначительно, но сократила продажи и долю рынка.

Тем временем Apple увеличила объем продаж смартфонов на 4% в годовом выражении благодаря спросу на новую модель, iPhone X.

Китайская Huawei упрочила свое третье место среди крупнейших мировых брендов смартфонов благодаря обновлению модельного ряда и активному маркетингу: продажи компании выросли на 18,3%. Однако будущий рост будет зависеть от способности Huawei закрепиться на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и решить проблему выхода на рынок США, отмечают эксперты.

Рекордный рост продаж продемонстрировала китайская Xiaomi - показатель подскочил сразу на 124%, до 28,5 млн, благодаря чему компания ненамного обошла конкурирующую OPPO.

С точки зрения операционных систем, используемых в смартфонах, Android несколько сократил преимущество перед iOS, снизив долю рынка на 0,2 процентного пункта - до 85,9%. Доля iOS выросла с 13,7% до 14,1%, а доля остальных ОС упала с 0,2% практически до нуля.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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