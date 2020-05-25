Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 19:39

Стэмфорд. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Исследовательская компания Gartner Inc. прогнозирует снижение мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в 2020 году на 8% - до $3,4 трлн.

"Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последствия глобального экономического спада заставляют ИТ-директоров отдавать предпочтение расходам на технологии и услуги, которые считаются "критически важными" по сравнению с инициативами, направленными на рост или преобразование", - говорится в сообщении Gartner.

В текущем году все секторы рынка продемонстрируют падение, наиболее сильно сократятся затраты на дата-центры и устройства. Между тем масштабный переход на удаленную работу вызовет подъем в таких сегментах, как облачные услуги (которые попадают сразу в несколько категорий), где прогнозируется скачок на 19%. В частности, вырастут на 24,3% расходы на проведение облачных конференций.

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