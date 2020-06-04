Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 13:34

Рим. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Мировые цены на продовольствие в мае снизились до минимального уровня с декабря 2018 года "в связи с устойчивой ситуацией с запасами и ослабления спроса из-за спада экономики, вызванного пандемией COVID-19", сообщается в ежемесячном отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие в мае составил 162,5 пункта, что на 3,1 пункта (на 1,9%) меньше, чем в апреле. Из-за распространения COVID-19 этот показатель имеет тенденцию к снижению в течение четырех месяцев подряд, уточняется в сообщении.

Индекс цен на молочную продукцию с апреля снизился на 7,3% в результате резкого падения котировок сливочного масла и сыра из-за сезонных факторов. По сравнению с маем прошлого года снижением составило 19,6%.

Индекс цен на сахар нарушил предыдущий тренд и вырос на 7,4% по сравнению с апрелем благодаря возобновлению роста международных цен на нефть, а также более низкому, чем ожидалось, урожаю в Индии и Таиланде (второй мировой производитель сахара и второй крупнейший экспортер).

Индекс цен на зерновые снизился на 1%. Подросли только цены на рис сортов японика и басмати. "Экспортные цены на пшеницу упали в связи с ожиданиями вполне достаточных глобальных запасов", - поясняют эксперты ФАО.

Индекс цен на растительные масла снизился на 2,8% и достиг наименьшей отметки за 10 месяцев. "Если котировки рапсового и подсолнечного масел выросли, то цены на пальмовое масло снижаются четвертый месяц подряд, отражая вялый глобальный спрос со стороны импортеров и более высокие, чем ожидалось, уровни производства и товарных запасов в крупнейших странах-экспортерах", - говорится в отчете.

Индекс цен на мясо снизился в мае на 0,8%, по сравнению с маем 2019 года падение составило 3,6%. Котировки говядины выросли, котировки мяса птицы и свинины продолжали падать, отражая высокие экспортные возможности в основных странах-производителях, несмотря на рост спроса на импорт в Восточной Азии после ослабления требований соблюдения социальной дистанции в связи с COVID-19, поясняется в отчете.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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