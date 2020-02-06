Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в январе составил 182,5 пункта, что почти на 1,3 пункта (на 0,7%) выше показателя декабря 2019 года и на 11,3% - января прошлого года.

"Таким образом, тенденция к росту значения индекса продолжается уже четвертый месяц подряд. Основной причиной роста стало дальнейшее укрепление цен на растительные масла, сахар и, отчасти, на зерновые и молочную продукцию на фоне значительного падения цен на различные виды мяса", - сообщается в очередном отчете ФАО.

Индекс цен на зерновые культуры в январе составил 169,2 пункта, что на 4,8 пункта (на 2,9%) выше его декабрьского значения. Он достиг самого высокого уровня с мая 2018 года. В январе был зафиксирован рост международных цен на все основные зерновые культуры. Самый высокий прирост продемонстрировали цены на пшеницу. Это связано с тем, что ряд стран активизировал закупки на фоне снижения поставок из Франции из-за забастовок в портах страны, а также с появившейся информацией о возможном введении ограничений на экспорт зерна из РФ до 30 июня 2020 года.

Индекс цен на растительные масла в январе составил 176,3 пункта, что на 11,6 пункта (на 7%) выше уровня декабря. Это самый высокий показатель за последние три года. "Рост международных цен на пальмовое масло продолжается уже шестой месяц подряд, что связано с ожидаемым сокращением предложения на мировых рынках и активным спросом со стороны биодизельного сектора, - поясняется в отчете. - Цены на соевое и подсолнечное масла также продолжают расти под влиянием высокого импортного спроса на фоне более значительного, чем ожидалось ранее, снижения экспортных запасов".

Индекс цен на молочную продукцию составил 200,6 пункта, что на 1,8 пункта (на 0,9%) ниже уровня декабря. В январе был зафиксирован рост котировок сливочного масла, сыра и обезжиренного сухого молока, что связано с активным импортным спросом и ограниченным предложением на спотовых рынках Европы и Океании. Сезонное снижение объемов производства молока также стимулировало рост цен.

Индекс цен на мясо составил 182,5 пункта, что на 7,5 пункта (на 4%) ниже декабрьского значения. Снижение продолжается 11 месяцев подряд. В январе было зафиксировано снижение котировок всех категорий мяса. Больше всего подешевела баранина, за нею следуют говядина, свинина и мясо птицы. Это связано с сокращением объемов закупок, прежде всего со стороны Китая и других азиатских стран, которые активно наращивали импорт в конце 2019 года. Кроме того, в последние несколько недель дополнительное понижающее давление на цены оказывало наличие значительных экспортных запасов, главным образом свинины и говядины, отмечается в отчете.

Индекс цен на сахар составил 200,7 пункта, что на 10,4 пункта (на 5,5%) выше, чем в декабре. После четырех месяцев непрерывного роста цены на сахар достигли самого высокого уровня с декабря 2017 года. Скачок цен связан с ожидаемым падением объемов производства сахара в Индии, Бразилии и Мексике, говорится в отчете.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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