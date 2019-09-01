Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 17:36

Иерусалим. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Миротворческие силы ООН, временно размещенные в Ливане, поддерживают контакты как с властями Ливана, так и Израиля на фоне эскалации ситуации на границе, сообщает Times of Israel.

"Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) после стрельбы на границе, глава миссии генерал-майор Стефано дель Кол поддерживают контакты со сторонами и призывают их к максимальной сдержанности", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Ливан произвел ракетный обстрел приграничной израильской территории, а Израиль обстрелял территории Ливана и сбросил с беспилотников снаряды с зажигательной смесью.

Ответственность за обстрел Израиля взяла на себя группировка "Хезболла".

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