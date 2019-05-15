Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 17:11

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Мировое сообщество нуждается в новом режиме контроля над вооружениями, отражающем реалии, заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Нам нужна новая эра контроля над вооружениями, которая был отражала реалии", - сказала она в среду на слушаниях в одном из комитетов американского сената.

Томпсон пояснила, что одной из проблем является Китай, который, по ее словам, извлекает выгоду от того, что такие страны, как США и РФ, ограничили свою деятельность по ряду видов вооружения, в то время как Пекин - нет.

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