Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 19:00

(техповтор, уточняются даты в 5-м абзаце)

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Долговременный мир на Ближнем Востоке можно добиться только при создании государства палестинцев, в том числе, на территориях, контролируемых Израилем, заявил король Иордании Абдалла II на встрече со старшим советником президента США Дональда Трампа, его зятем Джаредом Кушнером.

Кушнер в данный момент находится с визитом в ближневосточном регионе с целью заручиться поддержкой для проведения конференции по Ближнему Востоку, запланированной в Бахрейне в июне.

"Его Величество подчеркнул необходимость достижения всеобъемлющего и долгосрочного мира, который основан на (концепции - ИФ) "двух государств для двух народов", что выразится в появлении независимого палестинского государства в границах на 4 июня 1967 года (до начала Шестидневной войны - ИФ) и со столицей в Восточном Иерусалиме", - цитирует ливанское издание "Дейли стар" выдержки из заявления администрации Абдаллы II.

При этом король заявил Кушнеру, что Израиль должен уйти с Западного берега реки Иордан.

"Дейли стар" отмечает, что на конференции в Бахрейне, запланированной на 25 - 26 июня, Кушнер должен будет раскрыть первую часть плана администрации США по установлению мира между Израилем и палестинцами.

Однако ранее Палестинская национальная администрация заявила, что не направит делегацию на эту конференцию в Бахрейне.

1аю

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