Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 16:13

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Нынешняя ситуация в районе Персидского заливе требует предельной аккуратности, чтобы не допустить еще одной региональной войны, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.

"Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш - ИФ) последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил он.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

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