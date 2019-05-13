Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 13:25

Кабул. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет о серьезной обеспокоенности в связи с ростом насилия и нападений боевиков в стране в первую неделю священного для мусульман месяца Рамадан, жертвами которых стали мирные жители.

Миссия ООН в Афганистане осудила нападение боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) на офис американской неправительственной организации Counterpart International в Кабуле на минувшей неделе, жертвами которой стали шесть гражданских лиц, еще 28 получили ранения, говорится в заявлении МООНСА, опубликованном в понедельник.

"Не может быть никаких оправданий преднамеренных или неизбирательных нападений на мирных жителей", - заявил спецпредставитель генсека ООН по Афганистану и глава миссии Тадамити Ямамото, слова которого приводятся в документе.

"Основными жертвами нападения стали афганцы. Недопустимым является то, что преднамеренный акт крайнего насилия был совершен против агентства по развитию", - отметил Т.Ямамото.

МООНСА также изучает данные о жертвах среди гражданского населения в результате воздушных операций международной коалиции в провинциях Фарах и Нимроз на западе Афганистана, говорится в сообщении.

"Миссия будет продолжать беспристрастный мониторинг и учет ущерба, который несут мирные жители, в соответствии с поручением Совета Безопасности, и публиковать свои выводы в рамках работы по повышению ответственности и ограничению влияния боевых действий на гражданское население", - отмечается в документе.

МООНСА призвала конфликтующие стороны прекратить боевые действия во время рамадана и выполнить свои обязательства по защите гражданских лиц, говорится в сообщении.

вш

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