Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 13:42

Кабул. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Миссия ООН по содействию Афганистану осудила теракт в городе Чарикар афганской провинции Парван, где при взрыве во время выступления президента страны Ашрафа Гани десятки людей погибли и получили ранения.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Сегодняшняя атака талибов на митинг в Парване продемонстрировала их пренебрежение к гражданской жизни и основополагающему праву человека на участие в демократическом процессе. Такие нападения с многочисленными жертвами среди гражданского населения являются нарушением международного права", - говорится в заявлении организации.

По последним данным МВД Афганистана, при взрыве в Чарикаре погибли 26 человек, в том числе четверо военных, 42 мирных жителя получили ранения.

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

Среди претендентов в президенты Афганистана - 16 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!