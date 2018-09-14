Миссия связи двух Корей открылась в северокорейском Кэсоне
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Гонконг. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Кэсоне на территории КНДР состоялось торжественное открытие миссии связи двух корейских государств, сообщили СМИ с места события.
На церемонии Южную Корею представлял министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, Северную Корею - председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Всего в ней приняли участие примерно по 50 человек с каждой стороны.
"Совместная межкорейская миссия связи является каналом круглосуточного общения в новую эру - эру мира", - заявил, выступая на церемонии, южнокорейский министр.
Он добавил, что "с сегодняшнего дня Юг и Север Кореи имеет прямую связь 24 часа в сутки 365 дней в году по вопросам развития межкорейских отношений, мира и процветания на Корейском полуострове".
1гк гс
Интерфакс