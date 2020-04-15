Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 17:33

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Одна из задач, поставленных главами государств и правительств стран ЕС в условиях борьбы против пандемии коронавируса, - это стратегия послекризисного восстановления экономики, заявил в среду председатель Евросовета Шарль Мишель.

"На следующей неделе у нас снова будет Европейский совет посредством видеоконференции. (...) Наша цель - начать стратегическую дискуссию, чтобы видеть, как можно договориться, принять ряд очень сильных решений и открыть процесс со среднесрочной, долгосрочной перспективой с целью иметь возможность снова гарантировать улучшение благосостояния гражданам Европы в ближайшие недели, в ближайшие месяцы, в ближайшие годы", - сказал Мишель.

Он участвовал вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в пресс-конференции в Брюсселе, посвященной стратегии выхода Евросоюза из ограничительных мер, принятых в контексте пандемии COVID-19.

Мишель назвал четыре, по его мнению, главные задачи, которые предстоит решать институтам ЕС и государствам-членам Евросоюза. Во-первых, восстановление единого внутреннего рынка ЕС.

"Внутренний рынок поврежден. Он был нарушен решениями, которые принимались по законным причинам, по причинам санитарного характера", - отметил глава Евросовета.

На этом направлении два приоритета - восстановить нормальное функционирование рынка, а также улучшить и усилить его, концентрируя особое внимание на промышленной политике.

Во-вторых, Евросоюзу необходима "масштабная инвестиционная стратегия". Мишель согласился с заявлением фон дер Ляйен, что предстоящий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы должен стать важным инструментом такой стратегии.

Третья задача, решение которой требуется для "достижения успеха в глобальной стратегии восстановления", состоит в том, чтобы "не забывать о внешней ответственности Европейского союза". Для ЕС, сказал председатель Евросовета, "важно играть более активную роль на международном уровне". "И вы знаете, что как Европейский союз мы являемся твердым приверженцем многосторонности", - продолжил он.

По его словам, Евросоюз в очередной раз получил на примере пандемии коронавируса, которая поразила весь мир, а не только одну страну или часть мира, "болезненное доказательство необходимости глобальных ответов".

В связи с этим глава Евросовета подчеркнул "важность очень сильного партнерства с Африкой", нуждающейся в дальнейшей поддержке ее системы здравоохранения.

Четвертую задачу, которой будут посвящены стратегические дебаты видеоконференции Европейского совета 23 апреля, Мишель видит в укреплении устойчивости ЕС и улучшении управления.

"Как, с европейской точки зрения, можно извлечь уроки - это, по моему мнению, ключевой вопрос. Как суметь стать более сильными после этого кризиса? Как можно проявить больше единства, больше солидарности и суметь дать как можно лучшие ответы?", - так определил суть будущих дебатов европейских лидеров председатель Евросовета.

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