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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 8:36 11.10.2018 - 08:36

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - США вводили санкции в отношении ОК "РусАл" (MOEX: RUALR) и En+ с целью повлиять на поведение их владельца Олега Дерипаски, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Цель санкций - заставить изменить поведение. Санкции были введены против олигарха, не против компаний", - цитирует его выступление агентство Bloomberg.

По словам главы американского Минфина, президентская администрация вполне понимала, как санкции повлияют на "РусАл", рынок алюминия и союзников США.

"Прежде чем принять решение, мы не только обсуждали его внутри министерства финансов, но и консультировались с другими ведомствами. Решение было хорошо продуманным", - сказал С.Мнучин.

Между тем информированные источники сообщили Bloomberg, что сейчас обсуждается передача части акций En+ Group Plc, принадлежащих О.Дерипаске, в слепой траст под управлением американского банка. Таким образом, подконтрольная ему доля сократится до уровня, который позволит снять санкции в отношении En+. Представители миллиардера ведут переговоры с Минфином США, однако пока нет ясности в том, смогут ли они достичь соглашения. Банк пока не называется.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) хочет, чтобы О.Дерипаска сократил свои активы в En+ до 40%, однако представители миллиардера не согласны с тем, как именно следует рассчитывать эту долю. США утверждали, что О.Дерипаска и члены его семьи, владеющие акциями En+, должны рассматриваться как одна группа, сообщили источники Bloomberg. В результате личная доля Дерипаски в En+ упадет ниже 40%, а он хотел бы этого избежать.

"РусАл" и En+ попали в санкционные списки США 6 апреля. Производитель алюминия является одной из крупнейших компаний, когда-либо включавшихся в эти списки.

Контрагенты "РусАла", согласно сделанному в конце сентября последнему заявлению OFAC на этот счет, могут продолжать операции с российской компанией до 12 ноября. С учетом времени, необходимого на поставку, сделки должны быть заключены минимум на одну-две недели ранее этой даты. При этом OFAC разъяснила, что заключение контрактов на 2019 год с "РусАлом" возможно - в рамках заключенных до 6 апреля этого года соглашений и при условии неизменности исторически сложившихся объемов. Тем не менее, на начало текущей недели нет информации о заключении "РусАлом" новых контрактов.

В сентябре "РусАл" снизил экспорт алюминия на 7% к августу, до 261 тыс. тонн, следует из данных РЖД. Экспорт алюминия за 9 месяцев этого года вырос на 14% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,072 млн тонн.

Служба финансово-экономической информации

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