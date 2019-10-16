Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 13:00

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала российские власти прекратить процедуру ликвидации общероссийского общественного движения "За права человека".

"Я обратила внимание на то, что министерство юстиции РФ инициировало в суде процесс о ликвидации движения "За права человека". Это НПО, возглавляемое хорошо известным защитником прав человека Львом Пономаревым, на протяжении многих лет является зонтичной организацией для десятков правозащитных НПО в различных регионах России", - говорится в распространенном в среду заявлении Миятович.

"Я понимаю, что проверка, проведенная министерством юстиции в январе 2019 года, выявила некие нарушения в отчетах организации перед властями. Однако стандарты европейских прав человека предусматривают, что роспуск НПО может быть осуществлен только как крайнее средство, вызванное чрезвычайными обстоятельствами, обусловленными серьезными нарушениями", - отмечает омбудсмен.

Она отмечает, что "российские власти с начала года, по меньшей мере, семь раз применяли закон об иностранных агентах против движения "За права человека" и его руководителя Льва Пономарева, применив санкции, которые легли тяжелым финансовым бременем на законную правозащитную деятельность".

"И вновь это показывает, что закон об иностранных агентах и его применение представляют собой серьезное вмешательство в сферу свободы собраний гражданского общества и правозащитников и очень часто граничат с преследованием", - подчеркнула Миятович.

"Я призываю власти Российской Федерации остановить процедуру ликвидации движения "За права человека" и обеспечить безопасную и свободную атмосферу для работы правозащитников и организаций гражданского общества", - говорится в заявлении.

Накануне движение "За права человека" сообщило, что Минюст подал в Верховный суд РФ исковое заявление о его ликвидации и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные, по мнению министерства, нарушения законодательства.

1ак вв

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