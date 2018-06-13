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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 18:29 13.06.2018 - 18:29

*** Менее 30% жителей США верят в способность Трампа урегулировать споры с Пхеньяном

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Порядка 45% жителей США позитивно оценивают деятельность Дональда Трампа на посту президента страны, в то время как около 52% не одобряют его работу, говорится в совместном опросе газеты "Политико" и компании Morning Consult.

В соответствии с результатами опроса, 22% респондентов полностью довольны тем, как Д.Трамп справляется со своими обязанностями на посту главы государства. В свою очередь, 23% опрошенных положительно относятся к деятельности Д.Трампа, но не во всех сферах его работы. Также 4% не составили мнение о нем, как о президенте.

Между тем, около 43% американцев заявили, что читали много новостных заметок, посвященных встрече Д.Трампа с лидером КНДР, которая прошла 12 июня. Еще примерно 38% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, читали ли они что-либо про саммит США-КНДР. 12% опрошенных практически не знакомы с этой темой.

Помимо этого, лишь 29% американцев считают, что Д.Трампу удастся урегулировать разногласия Вашингтона и Пхеньяна, около 36% респондентов не до конца уверены в этом, либо считают, что ему удастся решить не все поставленные задачи, и порядка 28% опрошенных выразили уверенность в том, что президент США совсем не сможет справиться с этой задачей.

При этом 58% респондентов поддерживают ограничительные меры, введенные США против КНДР для приостановки разработки Пхеньяном ядерного оружия, еще 22% отчасти поддерживают их, и только 7% опрошенных против таких мер, а 13% - не смогли сформулировать мнение по данному вопросу.

Накануне в Сингапуре состоялась встреча президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогом которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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