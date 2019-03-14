Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:10

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран-членов альянса нет единства относительно проекта газопровода "Северный поток-2", и общей позиции в данном случае нет.

"У НАТО нет позиции по "Северному потоку-2", и, как я говорил раньше, у союзников по НАТО есть разные мнения на этот счет", - сказал он в четверг в Брюсселе.

Он подчеркнул, что для него, как для генсека НАТО, было бы неправильно высказывать частное мнение по данному поводу.

В то же время он указал на важность обеспечения энергетической безопасности стран НАТО и диверсификации поставок энергоресурсов для того, чтобы добиться увеличения устойчивости "энергетических систем" альянса.

1аю ар

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