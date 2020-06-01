Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 21:22

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Многие западные знаменитости и спортсмены выразили возмущение в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в США, сообщают американские СМИ.

Певица Бейонсе указала на отсутствие справедливого правосудия во многих подобных случаях. "Слишком много раз мы видели такие жестокие убийства и никаких последствий. Да, кому-то предъявлены обвинения, но до справедливого правосудия очень далеко", - сказала певица в видеообращении.

Певица Билли Айлиш в свою очередь написала в Instagram: "Если имеет значение каждая жизнь, то почему чернокожих людей убивают просто за то, что они чернокожие?".

Американская исполнительница Тейлор Свифт обратилась напрямую к "твиту" президента США Дональда Трампа, обвинив его в расизме во время всего его президентского срока. "Мы проголосуем против вас в ноябре", - написала Свифт.

Также возмущение выразили певицы Ариана Гранде, Карди Би и Леди Гага.

Бывшие игроки НБА также не остались в стороне. В частности, известный бывший баскетболист Майкл Джордан указал на "укоренившийся расизм" в США. Он отметил, что был "глубоко опечален и очень зол" после смерти Флойда.

Другой бывший спортсмен Деннис Родман в свою очередь призвал участников акций "правильно" протестовать. "Не нужно идти и поджигать все, грабить, жечь вещи и людей", - добавил он.

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон осудил отсутствие осуждения со стороны "больших звезд" Формулы-1, в которой "доминируют белые".

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Участники протестов считают, что этот случай иллюстрирует то, что в США, зачастую, отношение к нарушителям со стороны сотрудников сил правопорядка разное - в зависимости от расовой принадлежности человека. К примеру, как считают протестующие, к чернокожим в США отношение в этих ситуациях более жесткое, чем к белым американцам.

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