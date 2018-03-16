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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 19:00 16.03.2018 - 19:00

*** Она отметила, что обсудит с Макроном правильный ответ России

Париж. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь указала на возможную причастность России к инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Многие моменты указывают на то, что ответственность несет Россия. И я нахожу очень положительным тот факт, что правительство Великобритании сейчас предоставит в распоряжение международных организаций пробы, это поможет ясно доказать", - сказала А. Меркель в пятницу в Париже на совместной пресс-конференции Эмманюэлем Макроном.

По е словам, "это очень тяжелая ситуация". "И мы сегодня обсудим, какая реакция будет правильной", - подчеркнула канцлер.

кю ар де

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