Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 16:08

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 12 тыс. военнослужащих, 50 кораблей и подлодок и 75 самолетов и вертолетов из 17 стран примут участие в многонациональных военно-морских учениях Joint Warrier, которые пройдут с 5 по 17 октября у берегов Шотландии, сообщает министерство обороны Великобритании.

Оборонное ведомство отмечает, что Joint Warrier являются одними из крупнейших военных учений в Европе, которые проводятся дважды в год - весной и осенью. В них участвуют военные стран НАТО и партнеров альянса.

Все задействованные корабли, в том числе из США, уже прибыли на Королевскую военно-морскую базу Клайд, расположенную на западе Шотландии, откуда под руководством британского ВМФ будет осуществляться оперативное управлением учениями.

Большая часть учений будет проходить в водах к северу и северо-западу от Шотландии. Морская авиация будет действовать с авиабазы Лоссимут.

Несмотря на то, что учениями будет руководить Британия, они тесно связаны с учебными целями НАТО и включены в программу учений альянса.

В рамках учений планируется проведение операций корабельных группировок, будут отрабатываться задачи противолодочной борьбы, в том числе с задействованием морской авиации, а также осуществляться высадка на берег десанта морской пехоты. Кроме того, предполагается проведение реальных ракетно-артиллерийских стрельб.

Предполагается также, что в ходе проведений операций будут использоваться технологии искусственного интеллекта, впервые примененные в таких учениях в 2017 году.

Учения будут включать различные сценарии, в том числе действия в случае кризисных и конфликтных ситуаций, с которыми в реальности могут столкнуться союзники и партнеры в результате территориальных споров и террористических действий, отмечает британское военное ведомство.

1нв бп

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